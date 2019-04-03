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Вкладчикам банка "Хрещатик" приостановили выплаты

Новости » Экономика    03.04.2019 - 14:27
Вкладчикам банка "Хрещатик" приостановили выплаты
Фото: банк Хрещатик (РБК-Украина)

Решение принято Фондом гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов принял решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным пресс-службы, причиной стало решение суда в отношении процесса ликвидации банка.

"Исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица фонда на осуществление ликвидации ПАО КБ "Хрещатик" Марине Славкиной", - говорится в сообщении.

Напомним,в  апреле 2016 года Национальный банк украины признал ПАО КБ "Хрещатик" неплатежеспособным. Процедура ликвидации банка была начата 6 июня 2016 года. Однако в июле 2017 года Высший админсуд признал незаконность банкротства банка "Хрещатик".

Отметим, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 90 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

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