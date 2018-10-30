Фонд енергоефективності запрацює в Україні на початку 2019 року, - Кабмін

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У I кварталі 2019 року Україна має відпрацювати і показати пілотний проект

У Кабінеті міністрів України очікують, що Фонд енергоефективності розпочне свою повноцінну роботу у першому кварталі 2019 року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Міністр підкреслив, що у I кварталі 2019 року, за попередньою домовленістю з Представництвом ЄС, Україна має відпрацювати і показати пілотний проект, яким чином фінансуватимуться готові продукти для ОСББ.

"За маршрутним планом, який ми прописали з міжнародними партнерами, запуск Фонду очікується в І кварталі 2019 року… Ми вже спрямували 1,5 мільярда гривень до статутного капіталу Фонду, і 3 мільярда гривень надали міжнародні партнери. Вже у I кварталі 2019 року, за попередньою домовленістю з Представництвом ЄС, ми маємо відпрацювати і показати пілотний проект, яким чином фінансуватимуться готові продукти для ОСББ", - зазначив Зубко.

Віце-прем'єр підкреслив, що обсяг фінансування програми "теплих" кредитів в Україні можуть збільшити до 1 мільярда гривень - у 2,5 рази. Проте таке рішення має ухвалити Верховна рада під час розгляду проекту державного бюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, Зубко заявив, що зменшити суму в рахунках за опалення вчетверо можуть дозволити енергоефективні заходи. "Ми не зможемо в 2,5 рази зменшити ціну на газ, але ми здатні в 4 рази зменшити комунальні рахунки", - заявив віце-прем'єр.

Як писало РБК-Україна раніше, у січні-вересні 2018 року понад 3 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі електростанції, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 роки (1214 сімей).