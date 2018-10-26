В Минрегионе рассказали о возможности уменьшить коммунальные счета вчетверо

Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Зубко, энергоэффективные меры могут позволить уменьшить сумму в счетах

Уменьшить сумму в счетах за отопление в четверо могут позволить энергоэффективные меры. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Зубко.

"Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - заявил он в эфире телеканала "Прямой".

Зубко рассказал, как можно уменьшить сумму в счетах за отопление.

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мер, платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне 8 грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома - 32 гривен за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно осуществимый", - отметил министр.

Также он рассказал, что за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы "теплые кредиты", муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности можно будет как контролировать потребление тепловой энергии, так и существенно уменьшить суммы в счетах за коммунальные услуги.

"80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание о своем потреблении. Работающая программа "теплых кредитов", муниципальные программы, запуск Фонда энергоэффективности, модернизация ОСББ. Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь само желание людей двигаться в этом направлении", - подытожил Зубко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.