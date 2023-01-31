Фонд благосостояния Норвегии понес рекордные убытки на 164 млрд долларов: в чем причина

Норвежский фонд благосостояния, один из крупнейших инвесторов в мире, сообщил о рекордных убытках в размере 1,64 трлн крон (164,4 млрд долларов) за 2022 год. Акции и облигации в портфеле фонда пострадали от войны России против Украины и инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы инвестируем в 9000 компаний в 70 странах мира. Спрятаться просто негде", - заявил на пресс-конференции глава фонда Николай Танген.

Самая большая потеря на фондовом рынке пришлась на долю фонда в Amazon, стоимость которой снизилась на 56 млрд крон, за ней последовали потери акций Meta Platforms, владельца Facebook, на 52 млрд крон и в Tesla на 47 млрд крон.

Тем не менее, несмотря на рекордные убытки, стоимость фонда выросла в целом на 89 млрд крон или 8,9 млрд долларов в годовом исчислении, отчасти из-за слабой норвежской валюты и рекордного притока денежных средств на 1,1 трлн крон.

Фонд инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти. Будучи крупным экспортером сырой нефти и крупнейшим поставщиком газа в Европу после падения потоков российского газа, Норвегия выиграла от высоких цен на энергоносители из-за войны РФ против Украины.

"Мы должны очень хорошо осознавать тот факт, что приток произошел на трагическом фоне в Европе. Но это отдельный математический факт, что, когда цены на нефть и газ выше, у правительства больше доходов и больше притока в фонд", - сказал Танген.

Фонд также инвестирует в облигации, недвижимость и проекты в области возобновляемых источников энергии. Рентабельность инвестиций фонда в 2022 году составила минус 14,1%. Предыдущий крупнейший убыток составил 633 миллиарда крон в 2008 году

С 2019 по 2021 год прибыль фонда превышала 1 трлн крон, что в совокупности составило более 4 трлн крон.

Танген сказал, что инфляция будет по-прежнему вызывать беспокойство.

"Инфляция остается фактором риска и, в частности, связана с тем, что произойдет, когда Китай действительно начнет действовать в сфере потребления, потому что это может сильно повлиять на цены во всем мире", - сказал Танген агентству Reuters.

"И тогда, конечно, у нас все еще есть геополитические горячие точки", - добавил он.