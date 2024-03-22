"Йдеться про активи Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, які знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія", - розповів він.

Як зазначив Коваль, загальна площа житла - 175,5 кв м і 128,5 кв м, а вартість - 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха і гауляйтера Сальдо (t.me/vitalykoval8)

Покупець, як відомо, буде зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.

Що відомо про Шелкова

Михайло Шелков - російський мільярдер, екс-глава інвестиційного підрозділу державної компанії РФ "Ростех". У січні минулого року ВАКС конфіскував його активи. У червні 2023 року СБУ повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, причетного до схем прихованого постачання до Росії української титанової сировини для виробництва "Калібрів".

У серпні того ж року Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини Шелкова, причетного до схем прихованого постачання української титанової сировини країні-агресору.