Фонд держмайна України виставив на продаж квартири російського олігарха Михайла Шелкова і гауляйтера Володимира Сальдо. Обидві знаходяться в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ФДМУ Віталія Коваля.
"Йдеться про активи Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, які знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія", - розповів він.
Як зазначив Коваль, загальна площа житла - 175,5 кв м і 128,5 кв м, а вартість - 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.
Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха і гауляйтера Сальдо (t.me/vitalykoval8)
Покупець, як відомо, буде зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.
Михайло Шелков - російський мільярдер, екс-глава інвестиційного підрозділу державної компанії РФ "Ростех". У січні минулого року ВАКС конфіскував його активи. У червні 2023 року СБУ повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, причетного до схем прихованого постачання до Росії української титанової сировини для виробництва "Калібрів".
У серпні того ж року Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини Шелкова, причетного до схем прихованого постачання української титанової сировини країні-агресору.
Екс-мер Херсона Володимир Сальдо перейшов на бік окупантів, ставши гауляйтером Херсонської області.
Проти Сальдо було відкрито кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України). У листопаді 2023 року йому ухвалили вирок та призначали 15 років в'язниці. Раніше повідомлялося, що ВАКС конфіскував майно Сальдо.
Також СБУ неодноразово затримувала зрадників із так званого "пулу" Сальдо. Раніше повідомлялося, раніше правоохоронці повідомили про підозру так званої "заступниці" Сальдо. Нею виявилася мешканка Донецької області. Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.
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