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Фонд держмайна розпочав процедуру приватизації частки ТРЦ Ocean Plaza

Фото: Фонд держмайна розпочав процедуру приватизації частки ТРЦ Ocean Plaza (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Фонд державного майна України розпочав процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza, яка складає 66,65%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України (ФДМУ).

На поточному етапі, як пише пресслужба, фонд формує аукціонну комісію, яка визначить:

  • умови продажу; 
  • стартову ціну продажу санкційного активу. 

Після цього очікуватиметься затвердження з боку Кабінету міністрів України.  

"Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок, адже кошти підуть на відновлення країни, а компанія отримує нових проукраїнських власників", - заявив голова ФДМУ Віталій Коваль

Наразі ФДМУ очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" надання пакету документів про фінансово-майновий стан товариства. Інформацію використають для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.

Зокрема ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" до кінця поточного року надасть фінансову звітність за минулий рік.

Націоналізація Ocean Plaza

9 червня 2023 року уряд вирішив передати частку капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Роттенбергам, але у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав їх у власність держави.

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Ocean Plaza