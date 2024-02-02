Фонд держмайна розпочав процедуру приватизації частки ТРЦ Ocean Plaza

На поточному етапі, як пише пресслужба, фонд формує аукціонну комісію, яка визначить:

умови продажу;

стартову ціну продажу санкційного активу.

Після цього очікуватиметься затвердження з боку Кабінету міністрів України.

"Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок, адже кошти підуть на відновлення країни, а компанія отримує нових проукраїнських власників", - заявив голова ФДМУ Віталій Коваль

Наразі ФДМУ очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" надання пакету документів про фінансово-майновий стан товариства. Інформацію використають для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.

Зокрема ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" до кінця поточного року надасть фінансову звітність за минулий рік.

Націоналізація Ocean Plaza

9 червня 2023 року уряд вирішив передати частку капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Роттенбергам, але у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав їх у власність держави.