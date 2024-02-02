Фонд держмайна розпочав процедуру приватизації частки ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна України розпочав процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza, яка складає 66,65%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України (ФДМУ).
На поточному етапі, як пише пресслужба, фонд формує аукціонну комісію, яка визначить:
Після цього очікуватиметься затвердження з боку Кабінету міністрів України.
"Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок, адже кошти підуть на відновлення країни, а компанія отримує нових проукраїнських власників", - заявив голова ФДМУ Віталій Коваль
Наразі ФДМУ очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" надання пакету документів про фінансово-майновий стан товариства. Інформацію використають для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.
Зокрема ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" до кінця поточного року надасть фінансову звітність за минулий рік.
9 червня 2023 року уряд вирішив передати частку капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza, у розмірі 66,65%.
Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Роттенбергам, але у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав їх у власність держави.
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