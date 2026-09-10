Фонд госимущества инициирует изменение правил контроля инвесторов после приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) совместно с правительством прорабатывает новые механизмы защиты покупателей государственных активов от регуляторных рисков, возникающих уже после завершения соглашения. Примером необходимости изменений стал кейс приватизации ОГХК почти за 4 млрд гривен.

Об этом во время визита на Иршанский горно-обогатительный комбинат заявил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха, отвечая на вопросы РБК-Украина .

По его словам, кейс приватизации компании ОГХК (теперь – UMCC Titanium), которую международная группа NEQSOL Holding приобрела в конце 2024 года почти за 4 млрд гривен, является показательным примером того, как изменение правил игры после сделки может негативно повлиять на работу инвестора.

Первый заместитель CEO UMCC Titanium Ришад Алиев в ответ на вопросы РБК-Украина пояснил, что существующий порядок и длина сроков получения разрешений на экспорт не позволяют компании эффективно конкурировать на рынках ЕС и США. По его словам, это уже привело к потере около 35 млн. долларов валютной выручки.

Фонд госимущества намерен добиться, чтобы подобные ситуации в дальнейшем не повторялись, а постприватизационный контроль был максимально комфортен для бизнеса.

"Посприватизационный контроль должен превращаться в партнерство, чтобы стимулировать дальнейшее инвестирование в объекты, которые есть в собственности государства", – заявил Дмитрий Наталуха.

В целом глава ФГИУ назвал приватизацию ОГХК положительным сигналом для потенциальных инвесторов. Он добавил, что Фонд рассчитывает на сохранение интереса к нашей стране со стороны международных компаний, в частности NEQSOL Holding.

Со своей стороны NEQSOL Holding уже заявила, что заинтересована наращивать ресурсную базу титановой руды в Украине. В частности, она готова рассмотреть участие в приватизации новых активов, в том числе Демуринского горно-обогатительного комбината, при условии улучшения регуляторной среды.