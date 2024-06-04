Фонд Ахметова передав продуктові набори до прифронтового Слов’янська
Фото: Фонд Ахметова передав продуктові набори до прифронтового Слов’янська (akhmetovfoundation.org)
Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Слов’янська, що на Донеччині, набори із харчовими продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
З початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 352 тисячі продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону
Всього ж з 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU
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