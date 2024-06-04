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Фонд Ахметова передал продуктовые наборы в прифронтовй Славянск

Вторник 04 июня 2024 15:53
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Фонд Ахметова передал продуктовые наборы в прифронтовй Славянск Фото: Фонд Ахметова передал продуктовые наборы в прифронтовй Славянск (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал для жителей Славянска Донецкой области наборы с пищевыми продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

С начала полномасштабной войны фонд направил более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона

Всего с 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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