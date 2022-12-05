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Фонд Ахметова передав переселенцям з Луганської області гуманітарну допомогу

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Понеділок 05 грудня 2022 12:51
Фонд Ахметова передав переселенцям з Луганської області гуманітарну допомогу Фото: Фонд Ахметова передав переселенцям з Луганської області гуманітарну допомогу (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переселенці з Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, отримали партію продовольчої допомоги від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Гуманітарний вантаж із 1,8 тисячею продуктових наборів надійшов до місцевого хабу, який опікується вимушено переміщеним особам з Луганської області.

У кожному наборі містяться поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни Фонд Ахметова передав понад 22 тисячі наборів для мешканців Луганської області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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