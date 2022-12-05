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Фонд Ахметова передал переселенцам из Луганской области гуманитарную помощь

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Понедельник 05 декабря 2022 12:51
Фонд Ахметова передал переселенцам из Луганской области гуманитарную помощь Фото: Фонд Ахметова передал переселенцам из Луганской области гуманитарную помощь (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Временно проживающие в Харькове переселенцы из Луганской области получили партию продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарный груз с 1,8 тысяч продуктовых наборов поступил в местный хаб, который занимается вынужденно перемещенным лицам из Луганской области.

В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Ахметова передал более 22 тысяч наборов для жителей Луганской области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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