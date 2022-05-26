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Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продуктовые наборы

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Четверг 26 мая 2022 15:35
Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продуктовые наборы Фото: Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продуктовые наборы (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова на протяжении трех последних месяцев доставляет в Киевскую область грузы с продуктовыми наборами. Очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости была доставлена в Вышгородский район, который также подвергся значительным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего за это время гуманитарную помощь получили 26,5 тысяч жителей области. В частности, жители Бучи, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки и других населенных пунктов, которые больше всего пострадали от военных действий со стороны агрессора.

В целом же, продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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Киевская область Гуманитарная помощь
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