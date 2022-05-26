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Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продуктові набори

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Четвер 26 травня 2022 15:35
Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продуктові набори Фото: Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продуктові набори (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова впродовж трьох останніх місяців доставляє до Київської області вантажі з продуктовими наборами. Чергова тисяча наборів із продуктами першої необхідності була доставлена до Вишгородського району, який також зазнав значних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Всього за цей час гуманітарну допомогу отримали 26,5 тисяч мешканців області. Зокрема, жителі Бучі, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від воєнних дій з боку агресора.

В цілому ж, продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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Київська область Гуманітарна допомога
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