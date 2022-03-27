Фонд Ахметова передал помощь жителям востока Украины. Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных в Краматорский район людей из горячих точек востока Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
"Мы приехали за помощью, которую оказал Ринат Ахметов. Помогают в такую трудную ситуацию, под обстрелами. Люди голодают и достать продукты сейчас очень тяжело", - рассказал Александр, представитель Краматорского района.
Всего продуктовую помощь фонда получит 200 000 украинцев.