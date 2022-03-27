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Фонд Ахметова передав допомогу мешканцям Сходу України

Фото: Фонд Ахметова передав допомогу мешканцям Сходу України (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ахметова передав допомогу мешканцям Сходу України. Гуманітарна допомога призначена для евакуйованих у Краматорський район людей з гарячих точок сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Ми приїхали по допомогу, яку надав Рінат Ахметов. Допомагають у таку скрутну ситуацію, під обстрілами. Люди голодують і дістати продукти зараз дуже тяжко", - розповів Олександр, представник Краматорського району.

Загалом продуктову допомогу Фонду отримає 200 000 українців.

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Рінат АхметовСхід України