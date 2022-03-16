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Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева

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Среда 16 марта 2022 09:28
Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева (пресс-служба
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. Партию гуманитарной помощи доставили в терцентров соцзащиты Святошинского и Днепровского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сообщается, что таким образом фонд уже полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Приоритетные категории получателей помощи - люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилого возраста и люди с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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