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Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва

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Середа 16 березня 2022 09:28
Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва (прес-служба
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Партію гуманітарної допомоги сьогодні доставили до терцентрів соцзахисту Святошинського та Дніпровського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Повідомляється, що таким чином фонд вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

До складу наборів входять харчі першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги - люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Київ
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