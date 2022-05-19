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Фонд Ахметова передал в Киевскую область еще одну партию продуктов

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Четверг 19 мая 2022 16:52
Фонд Ахметова передал в Киевскую область еще одну партию продуктов Фото: Фонд Ахметова передал в Киевскую область еще одну партию продуктов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал 150 продуктовых наборов для жителей села Берестянка, расположенного в Бучанском районе области. Еще 850 наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в Фастов и близлежащие населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Несмотря на то, что гуманитарная ситуация в Киевской области остается непростой, все больше людей возвращаются в свои дома. В частности, в Бучанский район, который едва ли не больше всего пострадал от зверств и разрушений со стороны оккупанта.

В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 24,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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