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Фонд Ахметова передав до Київської області ще одну партію продуктів

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Четвер 19 травня 2022 16:52
Фонд Ахметова передав до Київської області ще одну партію продуктів Фото: Фонд Ахметова передав до Київської області ще одну партію продуктів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав 150 продуктових наборів для жителів села Берестянка, що розташоване у Бучанському районі області. Ще 850 наборів із продуктами першої необхідності були доставлені до Фастова та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Попри те, що гуманітарна ситуація у Київській області залишається непростою, дедалі більше людей повертаються до власних домівок. Зокрема, до Бучанського району, який чи не найбільше постраждав від звірств і руйнувань з боку окупанта.

До складу продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 24,5 тисяч жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, шо з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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