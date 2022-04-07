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Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов для Киева

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 12:41
Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов для Киева Фото: Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов для Киева (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в территориальный центр социального обслуживания Подольского района города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что это 2 тысячи наборов с продуктами питания, среди которых сгущенное молоко, мука, макароны, сахар и консервированное тушеное мясо.

Прежде всего гуманитарную помощь от фонда получат переселенцы из горячих точек Киевской области, пожилые люди и с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

Напомним, сейчас жители Киева уже получили более 25 тысяч продуктовых наборов от фонда. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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