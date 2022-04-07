Фонд Ахметова передав ще 2 тисячі продуктових наборів для Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що це 2 тисячі наборів із продуктами харчування, серед яких згущене молоко, борошно, макарони, цукор і консервоване тушковане м‘ясо.

Насамперед гуманітарну допомогу від фонду отримають переселенці з гарячих точок Київської області, люди похилого віку та з інвалідністю, багатодітні сім’ї та сім’ї, які втратили годувальника або залишилися без доходів через військові дії.

Нагадаємо, наразі мешканці Києва вже отримали понад 25 тисяч продуктових наборів від фонду. Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.