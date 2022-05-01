Фонд Ахметова передал в больницы уже более 580 тысяч медикаментов

Фонд Рината Ахметова направляет лекарства и медицинские средства в больницы разных регионов Украины. На днях больница в Краматорске получила 37 тысяч единиц медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Наш медицинский центр - это многопрофильная больница, и мы стараемся даже сейчас, когда многие люди по разным причинам были вынуждены эвакуироваться, работать в полную силу. Сейчас у нас функционирует и травматология, неврология, хирургическое отделение и тому подобное", - рассказал Алексей Коваленко, генеральный директор КНП "Городская больница № 3" Краматорского городского совета.

Несмотря на то, что за 40 километров идут бои, постоянно слышны взрывы, в город залетают ракеты, персонал добросовестно выполняет свои обязанности. В больницу поступает много раненых - как гражданских, так и военных, лечение которых требует стабильного наличия медикаментов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и 63 тысячи гемоконтейнеров для доноров крови. Перечень медикаментов определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.