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Фонд Ахметова передает Минздраву оборудование для обработки донорской крови

Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова закупил 63 тысячи гемоконтейнеров для Министерства здравоохранения Украины и в ближайшие дни передаст их министерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечают в пресс-службе, это жизненно важное оборудование, которое хранит донорскую кровь и фильтрует ее, чтобы очистить от возбудителей заболеваний.

Контейнеры, закупленные фондом, будут доставлены в больницы и станции переливания крови.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Фонд Рината Ахметова передает в Киев 100 тысяч продуктовых наборов выживания. Первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе.

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Ринат Ахметов