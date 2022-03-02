ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал киевлянам 100 тысяч продуктовых наборов

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 14:07
Фонд Ахметова передал киевлянам 100 тысяч продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал киевлянам 100 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передает в Киев 100 тысяч продуктовых наборов выживания. Первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Прежде всего помощь рассчитана на молодых мам и стариков.
Распределением будет заниматься Гуманитарный штаб столицы.

Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области, а в другие регионы, где ситуация является наиболее сложной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси