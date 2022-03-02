Фонд Ахметова передал киевлянам 100 тысяч продуктовых наборов
Фото: Фонд Ахметова передал киевлянам 100 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова передает в Киев 100 тысяч продуктовых наборов выживания. Первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Прежде всего помощь рассчитана на молодых мам и стариков.
Распределением будет заниматься Гуманитарный штаб столицы.
Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области, а в другие регионы, где ситуация является наиболее сложной.