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Фонд Ахметова передає МОЗ обладнання для обробки донорської крові

Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова закупив 63 тисячі гемоконтейнерів для Міністерства охорони здоров'я України і найближчими днями передасть їх міністерству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначають в прес-службі, це життєво важливе обладнання, яке зберігає донорську кров і фільтрує її, щоб очистити від збудників захворювань.

Контейнери, закуплені фондом, будуть доставлені до лікарень та станцій переливання крові.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Фонд Ріната Ахметова передає до Києва 100 тисяч продуктових наборів виживання. Перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня.

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Рінат Ахметов