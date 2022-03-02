Фонд Ахметова передає МОЗ обладнання для обробки донорської крові

Фонд Ріната Ахметова закупив 63 тисячі гемоконтейнерів для Міністерства охорони здоров'я України і найближчими днями передасть їх міністерству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначають в прес-службі, це життєво важливе обладнання, яке зберігає донорську кров і фільтрує її, щоб очистити від збудників захворювань.

Контейнери, закуплені фондом, будуть доставлені до лікарень та станцій переливання крові.