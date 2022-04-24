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Фонд Ахметова отправил еще одну партию продуктов в Киев

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Воскресенье 24 апреля 2022 12:28
Фонд Ахметова отправил еще одну партию продуктов в Киев Фото: Фонд Ахметова отправил еще одну партию продуктов в Киев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в территориальный центр социальной защиты Подольского района города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 31 тысячи наборов выживания. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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