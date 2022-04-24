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Фонд Ахметова відправив ще одну партію продуктів до Києва

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Неділя 24 квітня 2022 12:28
Фонд Ахметова відправив ще одну партію продуктів до Києва Фото: Фонд Ахметова відправив ще одну партію продуктів до Києва (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до територіального центру соціального захисту Подільского району міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 31 тисячу наборів виживання. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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