ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова направил гуманитарную помощь Луганской области

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 15:42
Фонд Ахметова направил гуманитарную помощь Луганской области Фото: Фонд Ахметова направил гуманитарную помощь Луганской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова направил сегодня в Луганскую область 4 000 продуктовых наборов. Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона, где из-за войны сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего фонд планирует передать 20 000 наборов для Луганщины.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей наиболее пострадавших регионов.

Напомним, что наборы фонда выдали в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов передали эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Луганск
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле