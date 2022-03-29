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Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу Луганській області

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Вівторок 29 березня 2022 15:42
Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу Луганській області Фото: Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу Луганській області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова надіслав сьогодні до Луганської області 4 000 продуктових наборів. Це перший транш гуманітарної допомоги для мешканців регіону, де через війну склалася катастрофічна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Всього, фонд планує передати 20 000 наборів для Луганщини.

До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців найбільш постраждалих регіонів.

Нагадаємо, що набори фонду видали у Києві, Київській області, Чернігові, Донецькій області, Харкові та області. Крім того, частину наборів передали евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Луганськ
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