Фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим від удару по Запоріжжю 12 липня

У середу, 12 липня, російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим унаслідок цієї атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
За останніми даними, внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта поранень зазнала щонайменше 21 людина, з них восьмеро - діти.
Фонд готовий надати допомогу, а саме:
Фонд надаватиме допомогу всім постраждалим, хто по неї звернеться, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.
Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).ʼ
Атака Запоріжжя 12 липня
12 липня в Запоріжжі відбувся вибух невідомого ворожого військового об'єкту, спочатку повідомлялося про шість постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибух від уламків ворожого БпЛА. Пізніше кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед яких 6 дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.