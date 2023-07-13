Фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим від удару по Запоріжжю 12 липня

За останніми даними, внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта поранень зазнала щонайменше 21 людина, з них восьмеро - діти.

Фонд готовий надати допомогу, а саме:

лікування;

реабілітація;

психологічна допомога.

Фонд надаватиме допомогу всім постраждалим, хто по неї звернеться, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).ʼ

Атака Запоріжжя 12 липня

12 липня в Запоріжжі відбувся вибух невідомого ворожого військового об'єкту, спочатку повідомлялося про шість постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибух від уламків ворожого БпЛА. Пізніше кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед яких 6 дітей.

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