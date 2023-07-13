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Фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим от удара по Запорожью 12 июля

Фото: Фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим от удара по Запорожью 12 июля (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Сергей Новиков

В среду, 12 июля, российские войска атаковали Запорожье с воздуха. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

По последним данным, в результате падения взрывоопасного объекта ранения получили по меньшей мере 21 человек, из них восемь - дети.

Фонд готов оказать помощь, а именно:

  • лечение;
  • реабилитация;
  • психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Атака Запорожья 12 июля

12 июля в Запорожье произошел взрыв неизвестного вражеского военного объекта, первоначально сообщалось о шести пострадавших. Местные СМИ сообщали о взрыве от обломков вражеского БПЛА. Позже количество пострадавших выросло до 18 человек, среди которых 6 детей.

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