Фонд Ахметова готовий допомагати дітям, яких було поранено під час ракетного удару по Дніпру

Фонд Ріната Ахметова готовий надавати допомогу дітям, яких було поранено під час атаки по житловому будинку у Дніпрі. Йдеться про екстрену допомогу, а також відновлення здоров'я дитини після пережитого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Якщо ваша дитина отримала поранення будь-якого ступеня тяжкості, ви можете звернутися за допомогою до фонду, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001. Проект "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" було створено шість років тому для допомоги дітям із Донецької та Луганської областей: за цей час для хлопців та дівчат було проведено 139 реабілітаційних курсів у кращих санаторіях України.