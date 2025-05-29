Фон дер Ляєн закликала Європу стати незалежною від США та прийняти Україну до ЄС

Європа повинна утвердити свою незалежність шляхом значного збільшення витрат на оборону та прийняття України до Європейського Союзу.
Про це заявив президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови з нагоди вручення їй премії Карла Великого за об’єднання Європи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Я глибоко переконана, що історія закликає нас зараз. Так само як у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою", - сказала фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що Європа повинна позбутися залежності від США та інших зовнішніх сил, підкреслюючи необхідність самостійно формувати своє майбутнє.
Глава Єврокомісії окреслила чотири ключові завдання для досягнення незалежності Європи:
"Ми робимо це, тому що хочемо захищати мир усіма нашими силами. До кінця цього десятиліття з'явиться новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки для Європи та світу, то ми повинні формувати цей новий порядок", - зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, ще у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Згодом ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.
Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що перший кластер переговорів з Україною може бути відкрити на початку 2025 року, в інші кластери - впродовж року.
Однак наразі Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС.
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