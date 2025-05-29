Фон дер Ляйен призвала Европу стать независимой от США и принять Украину в ЕС

Европы должна утвердить свою независимость путем значительного увеличения расходов на оборону и принятия Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи по случаю вручения ей премии Карла Великого за объединение Европы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Я глубоко убеждена, что история призывает нас сейчас. Так же как в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе", - сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что Европа должна избавиться от зависимости от США и других внешних сил, подчеркивая необходимость самостоятельно формировать свое будущее.
Глава Еврокомиссии очертила четыре ключевые задачи для достижения независимости Европы:
"Мы делаем это, потому что хотим защищать мир всеми нашими силами. К концу этого десятилетия появится новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять его последствия для Европы и мира, то мы должны формировать этот новый порядок", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним, еще в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России Украина официально подала заявление на вступление в ЕС. Впоследствии ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.
Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя для интеграции в европейскую систему. По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первый кластер переговоров с Украиной может быть открыт в начале 2025 года, в другие кластеры - в течение года.
Однако пока Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.
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