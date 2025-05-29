Фон дер Ляйен призвала Европу стать независимой от США и принять Украину в ЕС

"Я глубоко убеждена, что история призывает нас сейчас. Так же как в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа должна избавиться от зависимости от США и других внешних сил, подчеркивая необходимость самостоятельно формировать свое будущее.

Глава Еврокомиссии очертила четыре ключевые задачи для достижения независимости Европы:

Обеспечение мира через увеличение оборонных расходов. Усиление инноваций и конкурентоспособности для стимулирования роста. Это необходимо для стимулирования экономического роста в Европе. Расширение ЕС, включая Украину, Западные Балканы, Молдову и Грузию, как часть "исторического воссоединения". Обновление и укрепление демократии для защиты стран-членов от внутренних и внешних угроз.

"Мы делаем это, потому что хотим защищать мир всеми нашими силами. К концу этого десятилетия появится новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять его последствия для Европы и мира, то мы должны формировать этот новый порядок", - отметила фон дер Ляйен.