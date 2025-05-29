Фон дер Ляєн закликала Європу стати незалежною від США та прийняти Україну до ЄС

Європа повинна утвердити свою незалежність шляхом значного збільшення витрат на оборону та прийняття України до Європейського Союзу.

Про це заявив президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови з нагоди вручення їй премії Карла Великого за об’єднання Європи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Я глибоко переконана, що історія закликає нас зараз. Так само як у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа повинна позбутися залежності від США та інших зовнішніх сил, підкреслюючи необхідність самостійно формувати своє майбутнє.

Глава Єврокомісії окреслила чотири ключові завдання для досягнення незалежності Європи:

Забезпечення миру через збільшення оборонних витрат. Посилення інновацій та конкурентоспроможності для стимулювання зростання. Це необхідно для стимулювання економічного зростання в Європі. Розширення ЄС, включаючи Україну, Західні Балкани, Молдову та Грузію, як частину "історичного возз'єднання". Оновлення та зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

"Ми робимо це, тому що хочемо захищати мир усіма нашими силами. До кінця цього десятиліття з'явиться новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки для Європи та світу, то ми повинні формувати цей новий порядок", - зазначила фон дер Ляєн.