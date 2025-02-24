Фон дер Ляєн відповіла на ідею Науседи щодо дати вступу України до ЄС: можливо й раніше

"Це нова ініціатива, вона демонструє чималу політичну волю. Я дякую за це. Що я хотіла б підкреслити: якщо просто встановити певну дату, то тоді інші країни-кандидати можуть попросити аналогічно, але я дякую за політичну волю", - сказала фон дер Ляєн.

Водночас вона зазначила, що цей процес на основі досягнень по Україні.

"Якщо Україна буде рухатися такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше ніж у 2030 році", - наголосила президент Єврокомісії.

Своєю чергою президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що вступ до ЄС буде важливою гарантією безпеки на майбутнє України.

"Ми вже прийняли рішення, що цей інституційний цикл буде циклом розширення на Україну, на Молдову, на країни Західних Балкан.Ми ще поки не знаємо по Грузії. Цей процес, що ґрунтується на досягненнях. Ми відзначаємо надзвичайний прогрес України. Україна пише новий довідник, як проводити реформи за часи війни, це складно навіть уявити. Ми максимально залучені до процесу.