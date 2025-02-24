Фон дер Ляен ответила на идею Науседы о дате вступления Украины в ЕС: может быть и раньше

"Это новая инициатива, она демонстрирует немалую политическую волю. Я благодарю за это. Что я хотела бы подчеркнуть: если просто установить определенную дату, то тогда другие страны-кандидаты могут попросить аналогично, но я благодарю за политическую волю", - сказала фон дер Ляйен.

В то же время она отметила, что этот процесс на основе достижений по Украине.

"Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС даже раньше чем в 2030 году", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что вступление в ЕС будет важной гарантией безопасности на будущее Украины.

"Мы уже приняли решение, что этот институциональный цикл будет циклом расширения на Украину, на Молдову, на страны Западных Балкан. Этот процесс, основанный на достижениях. Мы отмечаем чрезвычайный прогресс Украины. Украина пишет новый справочник, как проводить реформы во времена войны, это сложно даже представить. Мы максимально вовлечены в процесс.