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Фон дер Ляєн пропонує Трампу збільшити постачання ЗПГ із США до ЄС замість газу РФ

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США, запропонувала збільшити постачання до ЄС американського зрідженого природного газу (ЗПГ) замість енергопостачання з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Під час телефонної бесіди фон ер Ляєн відзначила важливість конструктивної взаємодії між Євросоюзом та Штатами.

"Загальні інтереси, наприклад, - це одна з тем, які ми торкнулися, я не сказала б, що (ми її) обговорили, - це... тема ЗПГ", - розповіла вона журналістам у Будапешті про свою бесіду з Трампом.

Президент Європейської комісії зауважила, що Європа досі отримує "багато ЗПГ через РФ".

"Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?" - сказала фон ер Ляєн та додала, що дане питання можна обговорювати у зв'язку з дефіцитом торгівельного балансу між Штатами та Євросоюзом.

Питання імпорту російського газу до Європи

Зазначимо, торік частка російського газу в Євросоюзі становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник був близько 45%. Тут варто додати, що підписаний наприкінці 2019 року між НАК "Нафтогаз України" та "Газпром" контракт на транзит газу з Росії через Україну спливає до кінця поточного року, й Україна вже заявляла, що дію угоди не продовжить.

При цьому, попри спроби країн Європи зменшити залежність від російського газу, у травні РФ знову стала топ-постачальником, уперше майже за два роки обійшовши США.

Чому це сталося і як Євросоюз має намір вдарити по доходах Росії від поставок зрідженого газу, - можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії ЄС хоче заборонити перевалку російського СПГ у портах Європи.

Додамо, у серпні стало відомо, що у парламенті Франції націлилися на заборону імпорту російського ЗПГ.

Та через те, що Москва досі залишається одним із топ-постачальників, мету Євросоюзу щодо відмови від російської енергії до 2027 року можна назвати важкодосяжною. Наприкінці вересня у статті Bloomberg, переклад якої публікувало РБК-Україна, пояснювалося, чому Європа не може злізти з "газової голки" РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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