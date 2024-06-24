Чому Росія знову стала топ-постачальником газу до ЄС і як Європа хоче вдарити по ЗПГ

Попри спроби європейських країн зменшити залежність від російського газу, минулого місяця сталася несподівана ситуація. У травні Росія знову стала топ-постачальником, уперше майже за два роки обійшовши Сполучені Штати.

РБК-Україна розповідає, чому це сталося і як Євросоюз має намір вдарити по доходах Росії від поставок зрідженого газу (ЗПГ).

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Росія обійшла США: як так вийшло і чи надовго

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Москва скоротила поставки трубопровідного газу до Європи. Яка паралельно нарощувала імпорт зрідженого газу.

Вже у вересні 2022 року США стали провідним постачальником, обігнавши Росію. А з 2023-го на їхню частку припадало близько 20% поставок до Європи. Проте у травні вперше майже за два роки російські обсяги перевищили американські.

За даними глобального майданчика з сировинних котирувань та аналітики ICIS, минулого місяця на трубопровідний та зріджений газ із Росії припало 15% від загального обсягу поставок до Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

У той час як на скраплений газ із США припало 14%. Що є найнижчим рівнем із серпня 2022 року.

На травневі потоки вплинули разові чинники. У тому числі відключення великого експортного об'єкта ЗПГ у США, тоді як Росія наростила експорт трубопроводом через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування в червні.

На думку газового аналітика ICIS Тома Мажец-Мансера, ця тенденція триватиме недовго, оскільки виробництво американського ЗПГ знову зросте, і Росія, швидше за все, скоротить обсяги для Європи, переорієнтувавши їх на азійські країни.

"У Росії обмежена гнучкість, щоб утримати європейську частку, оскільки попит на газ зросте до зими. Загальне виробництво ЗПГ у США тільки зростає, і до кінця року на світовий ринок надійде більше нових потужностей", - цитує його Financial Times.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у травні Євросоюз став четвертим за величиною імпортером викопного палива з РФ.

Зазначимо, санкції не поширюються на газ, який, крім трубопроводів через Туреччину та Україну, поставляється на танкерах (у випадку ЗПГ). Минулого місяця Угорщина імпортувала газу на 122 млн євро, Словаччина - на 117 млн євро, Чехія - на 81 млн євро, Франція - на 196 млн євро, Бельгія - на 178 млн євро. Останні дві країни імпортують скраплений газ, поставки з Росії до Франції у травні збільшилися на 14%, до Бельгії - на 15%.

Примітно, що хоча багато країн ЄС просувають санкції проти російського ЗПГ, поставки газу фактично повільно зростають з IV кварталу 2022 року. І це вкотре наголошує на складності зниження європейської залежності від газу з Росії.

З іншого боку, наприкінці року закінчується термін дії контракту на транзит України. Українська влада не вестиме прямих переговорів з РФ. Але як пишуть західні ЗМІ, зараз у Європі обговорюють, як і чим завантажити українську ГТС із 2025-го.

Український маршрут хочуть зберегти. Але який газ буде у ГТС

Росія прокачує близько 15 млрд кубометрів газу на рік через Україну. В основному до Словаччини та Австрії, де досі є домінуючим постачальником. Наприклад, в Австрії російський газ п'ять місяців поспіль покриває понад 80% споживання.

Оскільки ці обсяги складно замістити у короткостроковій перспективі, ЄС зацікавлений у збереженні українського маршруту. Однак це не означає, що у 2025 році триватимуть поставки саме російського газу.

За даними Bloomberg, ведуться переговори з Україною про те, як забезпечити поставки наступного року. Один із варіантів - закупівля газу в Азербайджані. Який прокачуватиметься російськими трубопроводами та українською ГТС.

Ідея набирає обертів, оскільки стає зрозуміло, що в іншому випадку Україна може втратити важливе джерело доходів. За оцінками за 2021 рік вважається, що вона заробила на транзиті близько 1 млрд доларів. Тому українська сторона припускає, що у поставок з Азербайджану "може бути якесь майбутнє".

Азербайджанська компанія Socar не відповіла на запити про коментарі, пише Bloomberg. Як і російський "Газпром", чиї потужності також задіяні у ймовірній схемі. Теоретично угода корисна і самій Росії, якщо все буде організовано за принципом свопу. Тобто азербайджанський газ на папері, але за фактом російський.

Сама ідея свопів не далека від газових ринків і використовується, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше. Тим більше, що Азербайджан уже використовує свою трубопровідну систему до Європи на повну потужність, а для подальшого нарощування експорту потрібна дорога модернізація інфраструктури.

Переговори все ще на ранній стадії, рішення може бути прийняте до кінця року, але незрозуміло, чи буде в результаті угода, оскільки на це можуть вплинути події російсько-української війни, зазначає видання.

Ще одним варіантом може стати консорціум європейських компаній чи країн. Або призначена третя сторона, яка візьме на себе поставки газу від "Газпрому" на російсько-українському кордоні. Публічно Єврокомісія заявляє, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без ризиків для своєї енергетичної безпеки.

Старший науковий співробітник та керівник програми "Європа" Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Арміда ван Рей вважає, що якщо залежність ЄС від російського газу щось і показала, то це небезпеку надмірної залежності від одного постачальника.

Тому єдиним варіантом для прагматичної та сталої політики енергетичної безпеки є пошук інших постачальників. І діяти необхідно вже зараз, адже Брюссель запроваджує санкції на скраплений газ із РФ, зазначає ван Рей.

"Якщо ЄС вирішить заборонити імпорт російського ЗПГ, йому доведеться уважно дивитися на країни походження трубопровідного або зрідженого газу. Імпорт "відмитого російського газу" (через контракти з Азербайджаном, - ред.) не допоможе ЄС досягти своїх зовнішньополітичних цілей. Насправді це може їх підірвати", - додала вона.

Як Євросоюз хоче вдарити по ЗПГ із Росії

"Історичні" санкції проти російського газу погодили минулого тижня. Як очікується, 14-й пакет заборонить російським компаніям використовувати порти ЄС для перевалки ЗПГ із великих танкерів на дрібніші судна для третіх країн. Це не відповідає повному ембарго, але все одно стане болючим ударом для РФ.

Річ у тому, що вона перевозить зріджений газ із найбільшого заводу "Ямал СПГ" на крайній півночі до портів Європи, покладаючись на арктичні криголами. Згідно з дослідженнями неурядових організацій, така перевалка принесла Росії близько 3,4 млрд євро доходів.

Крім того, санкції включають заходи проти "тіньового флоту" нафтових танкерів, а також фінансових установ, які допомагають Москві обходити санкції, що забороняють експорт критично важливих для виробництва зброї технологій.

Рішення від 20 червня демонструє помітну еволюцію у європейській стратегії. Як заявили у бельгійському головуванні в ЄС, це будуть безпрецедентні санкції проти прибуткового газового сектору Росії. Це знаменний момент, але насправді санкції не торкнуться більшої частини експорту ЗПГ до Європи, пише Politico.

Обмеження щодо ЗПГ не дотягують до тотальної заборони на імпорт вугілля та морської нафти. Компаніям ЄС і надалі дозволяється купувати скраплений газ, а заборонять лише реекспортувати російський ЗПГ до інших країн.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну блок загалом скоротив залежність від російського газу приблизно на дві третини. Імпорт та перепродаж ЗПГ продовжуються.

За оцінками CREA, у 2023-му країни ЄС перенаправили близько 22% російського ЗПГ по всьому світу. Цифри відображають провідну роль Заходу у страхуванні вантажів та транспортних послуг. Торік морська галузь країн G7 забезпечила 93% російського експорту ЗПГ, транспортна вартість становила 15,5 млрд євро, зазначає Euronews.

Нові санкції ЄС покликані обмежити прибутковий бізнес та можливості Росії в отриманні доходів для фінансування війни проти України.

"Хоча заборона на перевалку ускладнює експорт російського газу, лише повна заборона на імпорт справді чинитиме тиск на російський газовий бізнес з Арктики. Але й без європейських портів транспортування газу танкерами-криголамами навряд чи буде економічно доцільним", - розповів енергетичний аналітик CREA Пятрас Катінас.

Російський експорт ЗПГ до Європи минулого року приніс Москві понад 8 млрд євро прибутку. І оскільки у 14-му пакеті немає заборони на прямі поставки, швидше за все санкції охоплять лише близько 2 млрд євро, пише Politico.

У будь-якому разі оцінити, як сильно знизяться поставки російського газу через санкції, можна буде лише за кілька місяців. Поки ж країнам Євросоюзу ще належить їх затвердити. Очікується, що обмеження набудуть чинності на початку тижня після опублікування в Офіційному журналі ЄС.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), публікації Chatham House, FT, Bloomberg, Politico та Euronews.