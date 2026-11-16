Фон дер Ляєн назвала формат, у якому Європа братиме участь у переговорах з Росією

Фон дер Ляєн та Стубб обговорили мирні переговори між Україною та Росією. За словами президентки Єврокомісії, Європа тісно долучиться до цього процесу у форматі E5 + ЄС.

Тим часом Євросоюз забезпечуватиме максимальну підтримку України і максимальний тиск на Росію. Фон дер Ляєн також подякувала Фінляндії за зусилля для завершення війни.

Окремо вона й Стуббом говорили про розширення Євросоюзу напередодні форуму ЄС з питань розширення, який відбудеться 16 листопада. Сторони погодилися, що більший і сильніший Союз зробить Європу заможнішою та незалежнішою.