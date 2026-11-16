Фон дер Ляен назвала формат, в котором Европа примет участие в переговорах с Россией

Фон дер Ляйен и Стубб обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. По словам президентки Еврокомиссии, Европа тесно присоединится к этому процессу в формате E5+ЕС.

Тем временем Евросоюз будет обеспечивать максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию. Фон дер Ляен также поблагодарила Финляндию за усилия по завершению войны.

Отдельно она и Стуббом говорили о расширении Евросоюза в канун форума ЕС по вопросам расширения, который состоится 16 ноября. Стороны согласились, что больший и сильный Союз сделает Европу более богатой и независимой.