Фон дер Ляєн на тлі закону про НАБУ назвала ключову умову вступу України до ЄС

Вона прокоментувала підписання закону про незалежність НАБУ і САП президентом України Володимиром Зеленським. За словами фон дер Ляєн, це був позитивний крок.

"Реформа верховенства права та боротьба з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються ключовими для просування України європейським шляхом. ЄС продовжить підтримувати ці зусилля", - додала глава Єврокомісії.