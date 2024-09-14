Фокус змістився. Покровський напрямок вже не найактивніший, - Генштаб

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося чотири бойових зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селидове, Михайлівка, Новогродівка та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог десять разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, п’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках - без змін.