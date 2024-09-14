ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу
Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Сили оборони України ліквідували за добу ще понад 1200 російських окупантів. Також ворог втратив, зокрема, засіб протиповітряної оборони та 25 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 632630 (+1210) осіб;
- танків - 8674 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 17043 (+40) од.;
- артилерійських систем - 18086 (+25) од.;
- РСЗВ - 1186 (+1) од.;
- засоби ППО - 946 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2591 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од.;
- спеціальної техніки - 3084 (+13) од.
Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 вересня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.
Крім того, в ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються прорвати українську оборону та захопити нові території на чотирьох напрямках у Донецькій області.
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