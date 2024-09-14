ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу

Сили оборони України ліквідували за добу ще понад 1200 російських окупантів. Також ворог втратив, зокрема, засіб протиповітряної оборони та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 вересня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Крім того, в ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються прорвати українську оборону та захопити нові території на чотирьох напрямках у Донецькій області.

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