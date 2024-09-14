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ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу

Субота 14 вересня 2024 07:45
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ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще понад 1200 російських окупантів. Також ворог втратив, зокрема, засіб протиповітряної оборони та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 632630 (+1210) осіб;
  • танків - 8674 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 17043 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 18086 (+25) од.;
  • РСЗВ - 1186 (+1) од.;
  • засоби ППО - 946 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2591 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од.;
  • спеціальної техніки - 3084 (+13) од.

ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 вересня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Крім того, в ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються прорвати українську оборону та захопити нові території на чотирьох напрямках у Донецькій області.

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