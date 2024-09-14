Фокус сместился. Покровское направление уже не самое активное, - Генштаб

На фронте за сутки зафиксировали 138 боевых столкновений. Покровское направление уже не самое активное, больше всего враг наступал на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.
На Харьковском направлении было четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов.
На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку от Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.
На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
На Краматорском направлении было четыре боевых столкновения в районах Часового Яра и Андреевки.
На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку от Дачного, Торецкого и Нелиповки.
На Покровском направлении защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.
На Времивском направлении враг десять раз наступал вблизи Екатериновки, Угледара и Золотой Нивы.
На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.
На других направлениях - без изменений.
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1210 захватчиков. Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 632 тысяч солдат.
Детальнее о том, что происходит под Покровском и замедлила ли наступление Россия - в материале РБК-Украина.
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