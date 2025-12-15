Фокус на оборонці. Німеччина запропонувала новий план співпраці з Україною

"Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від агресивної війни Росії і є важливим елементом безпекових гарантій для стримування майбутньої російської агресії", - йдеться в німецькому плані.

Документ передбачає, що Україна і Німеччина будуть тісніше співпрацювати у сфері оборонних досліджень, спільних підприємств і закупівель. Також Берлін розглядає можливість використання федеральних інвестиційних гарантій.

При цьому влада Німеччини пообіцяла вивчати можливість спільних закупівель виробленої в Україні оборонної продукції для захисту повітряного простору НАТО в рамках ініціативи European Sky Shield, зокрема дронів-перехоплювачів.

Згідно з планом, міністерства оборони двох країн проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості - Ukraine Freedom House - для зміцнення галузевих зв'язків.

Німеччина також збільшить присутність своїх військових аташе в Києві та активізує обмін експертами, йдеться в заяві.

Крім того, Німеччина та Україна вживатимуть комплексних заходів щодо запобігання корупції.