Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады

Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин придет на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти. Его приглашали в парламент после скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram-канале.

По словам Качуры, заседание комитета с участием Витольда Фокина состоится 29 сентября в 15:00.

Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Однако тогда Фокин заявил, что не сможет прийти на заседание комитета, объяснив это занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

Отметим, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш объяснял, что СМИ опубликовали неполное содержание заявления Фокина об амнистии боевиков.