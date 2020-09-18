ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады

Киев, Пятница 18 сентября 2020 20:43
Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Украина

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин придет на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти. Его приглашали в парламент после скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram-канале.

По словам Качуры, заседание комитета с участием Витольда Фокина состоится 29 сентября в 15:00.

Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Однако тогда Фокин заявил, что не сможет прийти на заседание комитета, объяснив это занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

Отметим, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш объяснял, что СМИ опубликовали неполное содержание заявления Фокина об амнистии боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Контактная группаДонбассполитика
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь