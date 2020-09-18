Фокин объяснил, почему вошел в ТКГ: получил звонки с Донбасса

Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)

Витольд Фокин заявил, что изначально отказался войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По его словам, окончательное решение было принято после звонков от людей из Донбасса.

Об это Фокин заявил в эфире "Украинского радио".

Фокин заявил, что его пригласил войти в состав ТКГ Андрей Ермак. При этом этого он на протяжении 10 лет не контактировал с главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

"Мне пришло приглашение в Офис президента. Там я увидел Кравчука. Андрей Борисович (Ермак - ред.) рассказал, что пригласил нас, чтобы включить в состав ТКГ. Мы встретились с Кравчуком и беседовали 6,5 часов. Поняли, что нам нужно выйти из тупика, в котором оказалась делегация. Это была имитация деятельности", - сказал Фокин.

При этом он добавил, что окончательно он согласился войти в ТКГ после звонков из Донбасса.

"Определяющим стали звонки от знакомых из Донбасса. Однажды позвонили ребята из Стаханова. Они очень просили меня не отказываться от этого предложения. Через две недели я согласился", - отметил Фокин.

Напомним, Фокин официально вошел в состав ТКГ 18 августа.

При этом после назначения Фокин отличился скандальными заявлениями по Донбассу. По его словам, единственным путем к достижению мира является выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса, а также всеобщая амнистия.