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Фокін назвав умови, при яких залишить ТКГ

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 16:11
Фокін назвав умови, при яких залишить ТКГ
Фото: Вітольд Фокін (скрін ютуб "В гостях у Гордона")
Автор: РБК-Україна

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольд Фокін розповів, за яких умов припинить участь у її роботі. Він не виключає, що це може статися через місяць.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, він може піти з ТКГ не тому, що його "зараз полоскають в багнюці".

"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", - зазначив Фокін.

Він також прокоментував часові строки, коли може покинути ТКГ.

"Я мови ультиматуму не визнаю. Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим", - додав Фокін.

Нагадаємо, раніше Фокін заявив, що остаточно прийняв рішення увійти до складу української делегації після того, як його переконали "люди з Донбасу".

"Визначальним стали дзвінки від знайомих з Донбасу. Одного разу подзвонили хлопці зі Стаханова. Вони дуже просили мене не відмовлятися від цієї пропозиції. Через два тижні я погодився", - зазначив він.

Також стало відомо, що Фокін прийде на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади 29 вересня. Його запросили після скандальних заяв про врегулювання ситуації на Донбасі.

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