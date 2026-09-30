Flydubai призупинила польоти до Ізраїлю після інциденту з метою розбити літак

Що передувало

Нагадаємо, 30 вересня літак Flydubai, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, подав код 770, що означає сигнал про надзвичайну ситуацію. Незабаром екіпаж активовано код 7500, який використовується у випадках викрадення чи незаконного втручання у політ.

Після цього ВПС Ізраїлю підняли до літака своїх винищувачів, і рейс було перенаправлено до Саудівської Аравії, де він приземлився у місті табук. ЗМІ пізніше написали, що під час польоту між пілотами виникла сварка, яка переросла у бійку, що й спричинило подачу сигналу 7500.

Глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав події на борту терористичним актом. Його, мабуть, хотів зробити джихадист. Проте трагедію вдалося надати завдяки пасажирам, які увірвалися до кабіни пілотів, знешкодили терориста та передали керування літаком іншому члену льотного екіпажу.